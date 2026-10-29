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29.10.2026 06:31:29
Hyundai Heavy Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hyundai Heavy Industries lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8809,84 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 8956,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 8 286,20 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7 334,32 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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