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30.07.2026 06:31:29
Hyundai Heavy Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Hyundai Heavy Industries stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Hyundai Heavy Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18190,52 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5041,00 KRW je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8 927,00 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 7 698,54 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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