HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3375,53 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4853,00 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES mit einem Umsatz von insgesamt 5 753,60 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 417,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 30,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at