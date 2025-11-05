|
05.11.2025 06:31:28
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4852,82 KRW. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 813,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 4 417,90 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3 609,18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
