HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4664,27 KRW, nach 4129,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 193,06 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 4 005,55 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Experten hatten einen Gewinn von 5697,62 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 4 934,65 Milliarden KRW erwartet.

In Sachen EPS wurden 13485,94 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 7001,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 17 580,60 Milliarden KRW gegenüber 14 486,45 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 16095,41 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 17 580,31 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at