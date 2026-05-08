HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3076,58 KRW, nach 2577,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK 978,49 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 959,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at