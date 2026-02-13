HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3208,72 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 577,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 032,22 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 004,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9565,44 KRW beziffert, während im Vorjahr 13772,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,65 Prozent zurück. Hier wurden 3 789,83 Milliarden KRW gegenüber 3 853,46 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at