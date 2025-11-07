HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1851,33 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1915,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 873,92 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 899,54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at