Hyundai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hyundai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2018,82 KRW. Im letzten Jahr hatte Hyundai einen Gewinn von 1310,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,31 Prozent auf 1 889,04 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 846,45 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6560,21 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10080,00 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hyundai 7 554,29 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6 995,66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

