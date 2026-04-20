Hyundai Aktie
WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006
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20.04.2026 17:00:00
Hyundai Ioniq 3 vorgestellt: Kleines E-Auto mit bis zu 61-kWh-Batterie
Hyundai stellt den Ioniq 3 vor, einen elektrischen Kompaktwagen, der unter anderem den VW ID.Polo herausfordert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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