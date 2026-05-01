Hyundai legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hyundai präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 837,03 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1987,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2 072,67 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 11,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 856,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at