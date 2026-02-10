|
10.02.2026
HYUNDAI LIVART FURNITURE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HYUNDAI LIVART FURNITURE hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 134,88 KRW gegenüber 26,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,71 Prozent auf 357,92 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 414,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 360,70 KRW. Im Vorjahr waren 755,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,34 Prozent zurück. Hier wurden 1 546,21 Milliarden KRW gegenüber 1 870,66 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.
