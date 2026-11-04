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04.11.2026 06:31:28
HYUNDAI LIVART FURNITURE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HYUNDAI LIVART FURNITURE äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -251,36 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HYUNDAI LIVART FURNITURE ein EPS von 149,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI LIVART FURNITURE im vergangenen Quartal 333,56 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI LIVART FURNITURE 340,66 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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