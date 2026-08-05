HYUNDAI LIVART FURNITURE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HYUNDAI LIVART FURNITURE lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 186,63 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HYUNDAI LIVART FURNITURE 31,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 373,13 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 409,87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at