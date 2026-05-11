HYUNDAI LIVART FURNITURE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HYUNDAI LIVART FURNITURE ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HYUNDAI LIVART FURNITURE die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 78,65 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HYUNDAI LIVART FURNITURE ein EPS von 326,00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI LIVART FURNITURE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 355,94 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 437,76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at