Hyundai Merchant Marine hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hyundai Merchant Marine hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 375,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyundai Merchant Marine 833,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 2 718,73 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 854,68 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at