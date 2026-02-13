Hyundai Merchant Marine stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyundai Merchant Marine hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Hyundai Merchant Marine hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 392,87 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1007,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,18 Prozent zurück. Hier wurden 2 707,62 Milliarden KRW gegenüber 3 154,95 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1991,79 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Hyundai Merchant Marine ein EPS von 4999,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10 891,44 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 11 700,22 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1978,17 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 10 843,29 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at