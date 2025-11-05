Hyundai Mipo Dockyard: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hyundai Mipo Dockyard hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4519,04 KRW, nach -4,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 300,30 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 099,30 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4539,07 KRW gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1 189,58 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at