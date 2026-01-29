Hyundai Mobis: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hyundai Mobis hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8464,43 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14155,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15 398,00 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 14 710,66 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 9911,05 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 15 607,71 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 40393,42 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 44939,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Hyundai Mobis hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 61 118,00 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 57 237,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 42908,35 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 61 294,11 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at