Hyundai Mobis: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Mobis hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 11422,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent auf 15 560,51 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14 752,03 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 10770,71 KRW je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 15 619,60 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at