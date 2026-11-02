Hyundai Mobis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hyundai Mobis lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6656,37 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 10421,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15 723,32 Milliarden KRW – ein Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hyundai Mobis 15 031,93 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at