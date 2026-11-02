|
02.11.2026 06:31:29
Hyundai Mobis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hyundai Mobis lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6656,37 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 10421,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15 723,32 Milliarden KRW – ein Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hyundai Mobis 15 031,93 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!