Hyundai Mobis stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hyundai Mobis ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hyundai Mobis die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11666,95 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 10433,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hyundai Mobis mit einem Umsatz von insgesamt 16 324,70 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15 936,24 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at