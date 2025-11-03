Hyundai Mobis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hyundai Mobis hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10125,26 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10217,00 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Hyundai Mobis mit einem Umsatz von insgesamt 15 032,00 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14 001,81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7,36 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 10968,78 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 15 066,15 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at