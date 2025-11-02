|
02.11.2025 05:19:08
Hyundai Motor America October Total Sales Down 2%
(RTTNews) - Hyundai Motor America reported October total sales of 70,118 units, a 2% decrease compared with October 2024.
Hybrid and electrified sales reached new heights, jumping 41% and 8% respectively compared with October 2024.
The October results include Sonata HEV, Elantra N, Elantra HEV, Tucson Family and the Santa Fe Family which rose 22% driven by strong hybrid demand. The Palisade lineup achieved its best October ever, totaling 9,549 units, including the start of Palisade HEV sales. Electrified vehicle sales represented 32% of retail mix.
