02.11.2025 05:19:08

Hyundai Motor America October Total Sales Down 2%

(RTTNews) - Hyundai Motor America reported October total sales of 70,118 units, a 2% decrease compared with October 2024.

Hybrid and electrified sales reached new heights, jumping 41% and 8% respectively compared with October 2024.

The October results include Sonata HEV, Elantra N, Elantra HEV, Tucson Family and the Santa Fe Family which rose 22% driven by strong hybrid demand. The Palisade lineup achieved its best October ever, totaling 9,549 units, including the start of Palisade HEV sales. Electrified vehicle sales represented 32% of retail mix.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
11:42 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
10:49 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen