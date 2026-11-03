El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-
03.11.2026 17:30:46

Hyundai Motor America Posts Record October Sales, Up 5%

(RTTNews) - Hyundai Motor America (HYMTF.OB, HYMLF.OB, 005380.KS) on Tuesday reported record October 2026 sales of 73,452 vehicles, up 5% from 70,118 units a year earlier. Retail sales also reached an October record of 62,646, rising 9%.

Growth was led by Santa Fe, with sales jumping 52% to 17,959 units, followed by Kona and IONIQ 5, both up 21%. Elantra sales increased 17%, while Palisade rose 14%.

Hyundai's hybrid sales climbed 20% to an October record, accounting for 29% of total volume. Year-to-date hybrid sales increased 50%.

Total sales for the first ten months of 2026 reached 770,916 vehicles, up 3% from 748,467 in the same period last year.

"We had our best October ever, and customers responded across our lineup," said Randy Parker, president and CEO of Hyundai Motor North America.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen