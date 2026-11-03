Hyundai Motor America Posts Record October Sales, Up 5%

(RTTNews) - Hyundai Motor America (HYMTF.OB, HYMLF.OB, 005380.KS) on Tuesday reported record October 2026 sales of 73,452 vehicles, up 5% from 70,118 units a year earlier. Retail sales also reached an October record of 62,646, rising 9%.

Growth was led by Santa Fe, with sales jumping 52% to 17,959 units, followed by Kona and IONIQ 5, both up 21%. Elantra sales increased 17%, while Palisade rose 14%.

Hyundai's hybrid sales climbed 20% to an October record, accounting for 29% of total volume. Year-to-date hybrid sales increased 50%.

Total sales for the first ten months of 2026 reached 770,916 vehicles, up 3% from 748,467 in the same period last year.

"We had our best October ever, and customers responded across our lineup," said Randy Parker, president and CEO of Hyundai Motor North America.