Hyundai Motor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hyundai Motor hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 6422,13 KRW gegenüber 8696,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45 110,25 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46 721,45 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at