Hyundai Aktie

Hyundai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006

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16.07.2026 11:49:00

Hyundai Motor deal with SoftBank for Boston Dynamics stake is as wild as the robot videos

Hyundai Motor may have just struck an incredible bargain — or maybe SoftBank is hard up for cash.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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