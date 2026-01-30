Hyundai Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hyundai Motor präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyundai Motor 3,11 USD je Aktie eingenommen.

Hyundai Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,36 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12,54 USD. Im Vorjahr hatte Hyundai Motor 17,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 131,28 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 128,69 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at