Hyundai Motor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hyundai Motor ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hyundai Motor die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Hyundai Motor im vergangenen Quartal 38 523,63 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hyundai Motor 31 026,00 Milliarden KRW umsetzen können.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 9033,26 KRW prognostiziert, während der Umsatz bei 37 960,98 Milliarden KRW erwartet worden war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 142 527,54 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hyundai Motor einen Umsatz von 117 611,00 Milliarden KRW eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 31060,48 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 141 718,07 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at