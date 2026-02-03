Hyundai Motor India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hyundai Motor India präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,29 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,96 Prozent auf 179,73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 16,59 INR sowie einen Umsatz von 178,38 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at