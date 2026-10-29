29.10.2026 06:31:29

Hyundai Motor India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hyundai Motor India hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 14,72 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyundai Motor India noch ein Gewinn pro Aktie von 19,35 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hyundai Motor India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 206,96 Milliarden INR im Vergleich zu 174,61 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 15,27 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 204,90 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at

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