Hyundai Motor India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hyundai Motor India lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,87 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 189,16 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 179,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 16,24 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 191,33 Milliarden INR geschätzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 66,85 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Hyundai Motor India ein EPS von 69,41 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hyundai Motor India im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 707,63 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 691,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 68,27 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 711,06 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at