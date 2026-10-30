Hyundai Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hyundai Motor hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Hyundai Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6422,13 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8683,00 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hyundai Motor 45 110,25 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 46 721,45 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at