Hyundai Motor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hyundai Motor gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6422,13 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8696,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 45 110,25 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 46 721,45 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at