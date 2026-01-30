Hyundai Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hyundai Motor präsentierte am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Hyundai Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,07 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,44 Milliarden USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,54 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 131,28 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 128,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

