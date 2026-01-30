|
Hyundai Motor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Hyundai Motor lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3877,45 KRW. Im Vorjahresviertel waren 8564,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46 839,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyundai Motor einen Umsatz von 46 623,70 Milliarden KRW eingefahren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 35592,83 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 47615,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 186 254,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hyundai Motor einen Umsatz von 175 231,15 Milliarden KRW eingefahren.
