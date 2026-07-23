Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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23.07.2026 08:13:59
Hyundai Motor reports 21% drop in Q2 operating profit, misses forecasts
It posts an operating profit of 2.9 trillion won (US$1.98 billion) for the April-June period, down from 3.6 trillion won in the...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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