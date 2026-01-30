Hyundai Motor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hyundai Motor lud am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3877,45 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hyundai Motor ein EPS von 8696,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 46 839,00 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Motor 46 623,70 Milliarden KRW umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 35592,83 KRW gegenüber 48634,00 KRW im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hyundai Motor in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 186 254,00 Milliarden KRW im Vergleich zu 175 231,15 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at