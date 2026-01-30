Hyundai Motor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hyundai Motor präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 32,35 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Hyundai Motor hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 12,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 17,37 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 131,05 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 128,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

