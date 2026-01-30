30.01.2026 06:31:29

Hyundai Motor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hyundai Motor hat am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,39 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,35 Milliarden USD.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 12,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,46 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Hyundai Motor im vergangenen Geschäftsjahr 131,05 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hyundai Motor 128,50 Milliarden USD umsetzen können.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
