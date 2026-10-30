Hyundai Motor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hyundai Motor hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Hyundai Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6422,13 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8708,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Hyundai Motor im vergangenen Quartal 45 110,25 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hyundai Motor 46 721,45 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at