Hyundai Motor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyundai Motor präsentierte am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3877,45 KRW gegenüber 8673,00 KRW im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 46 839,00 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Motor 46 623,70 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 35592,83 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 47369,00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hyundai Motor im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 186 254,00 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 175 231,15 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at