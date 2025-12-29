Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
30.12.2025 00:18:15
Hyundai not in a position to buy back Russian auto factory: source
The market is now dominated by Chinese firms, which sold nearly one million cars in Russia in 2024 out of total sales...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!