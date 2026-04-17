|
17.04.2026 06:31:29
HYUNDAI PHARMACEUTICAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HYUNDAI PHARMACEUTICAL hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 16,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HYUNDAI PHARMACEUTICAL -38,000 KRW je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI PHARMACEUTICAL im vergangenen Quartal 46,45 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI PHARMACEUTICAL 43,09 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.