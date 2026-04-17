HYUNDAI PHARMACEUTICAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HYUNDAI PHARMACEUTICAL hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 16,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HYUNDAI PHARMACEUTICAL -38,000 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI PHARMACEUTICAL im vergangenen Quartal 46,45 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI PHARMACEUTICAL 43,09 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at