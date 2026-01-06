HYUNDAI PHARMACEUTICAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HYUNDAI PHARMACEUTICAL hat am 05.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,57 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI PHARMACEUTICAL -56,000 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat HYUNDAI PHARMACEUTICAL 48,73 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 72,82 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HYUNDAI PHARMACEUTICAL -22,000 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,14 Prozent auf 191,80 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 175,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

