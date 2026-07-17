HYUNDAI PHARMACEUTICAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HYUNDAI PHARMACEUTICAL hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 37,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,59 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 48,41 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at