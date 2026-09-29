Hyundai Aktie
WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006
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29.09.2026 11:19:00
Hyundai plant Einsatz von 25.000 humanoiden Atlas-Robotern in Auto-Werken
Hyundai beabsichtigt, seine Automobilproduktion mit humanoiden Robotern weiter zu automatisieren. 25.000 Atlas-Roboter sollen bis 2030 konzernweit arbeiten.
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