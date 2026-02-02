HYUNDAI ROBOTICS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HYUNDAI ROBOTICS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 40022,65 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2868,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18 737,45 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 417,08 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46542,45 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7203,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 71 260,54 Milliarden KRW, während im Vorjahr 68 868,39 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 12404,00 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 70 644,03 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at