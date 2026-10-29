HYUNDAI ROBOTICS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HYUNDAI ROBOTICS lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 7043,65 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2471,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22 080,00 Milliarden KRW – ein Plus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HYUNDAI ROBOTICS 18 485,79 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at