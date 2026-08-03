HYUNDAI ROBOTICS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HYUNDAI ROBOTICS hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 16850,84 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1716,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 22 409,40 Milliarden KRW gegenüber 17 498,04 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at